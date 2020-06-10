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Самариддина Раджабова арестовали на 18 суток

Самариддин Раджабов

Суд в Москве арестовал на 18 суток бывшего обвиняемого по "московскому делу" Самариддина Раджабова. Его признали виновным в нарушении порядка проведения публичной акции, сообщает "Правозащита открытки".

Раджабова арестовали за участие в прогулке "Бессрочного протеста" 5 июня. Его задержали накануне в здании Пресненского районного суда, когда он пришёл поддержать другого участника стихийной акции Матвея Александрова. Раджабова оставили на ночь в полиции. Александрова суд приговорил к 18 суткам ареста по той же статье.

Раджабов был участником протестной акции 27 июля 2019 года. Его арестовали и обвинили в угрозе применения насилия к сотрудникам полиции. По версии следствия, Раджабов бросил бутылку в сторону проходивших мимо сотрудников полиции. При падении она якобы "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".​ Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими были признаны трое полицейских. Раджабова признали виновным и назначили штраф в 100 тысяч рублей. Учитывая время содержания под стражей и материальное положение, суд отпустил Раджабова без наказания.

  • После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых.

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