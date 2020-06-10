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Мэрия Москвы отчиталась о 2757 умерших от коронавируса в городе за май

Похороны скончавшегося от коронавирусной инфекции на Бутовском кладбище Москвы

Мэрия Москвы отчиталась о 2757 умерших от коронавируса в городе за май. Информация размещена на сайте Департамента здравоохранения города. Это на 30 процентов больше, чем сообщал до этого федеральный оперативный штаб.

По утверждению мэрии, в эту статистику включались и спорные случаи. Так, у 433 человек был отрицательный тест на коронавирус, однако клинические признаки после вскрытия указывали на болезнь.

Еще 2503 человека, по данным мэрии, умерли в мае от других причин, но при этом были инфицированы коронавирусом. В ряде стран таких умерших включают в общую статистику смертности от болезни.

Раньше федеральный оперативный штаб отчитывался о 1895 умерших в городе за май. По оценки мэрии, летальность от коронавируса в городе составляет от двух до 3,8 процента.

Эти цифры — значительно выше официальной федеральной статистики. По сообщениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за май в Москве из-за коронавируса умерли 1895 человек, летальность на конец месяца была на уровне примерно 1,4 процента.

  • Москва — самый масштабный очаг заболевания в России. С 9 июня в городе прекращён так называемый режим самоизоляции и электронных пропусков. При этом ранее они продлевались до 14 июня. Решение о досрочном снятии ограничений мэр города Сергей Собянин принял после разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждают источники "Медузы".​

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