"Медуза": Собянин снял ограничения после разговора с Путиным

Решение о досрочном снятии ограничений на передвижение в Москве и отмене других карантинных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции, Сергей Собянин принял после разговора с президентом России Владимиром Путиным, утверждают источники "Медузы".​

Телефонный разговор московского мэра с президентом состоялся, утверждает собеседник издания, близкий к Администрации президента, 6 или 7 июня. Беседе, как утверждается, предшествовало заседание Совета безопасности, на котором обсуждался рост протестных настроений и падение рейтинга Путина на фоне карантинных ограничений.

Другой источник "Медузы", близкий к московской мэрии, утверждает, что Сергей Собянин не планировал снимать ограничения так рано (формально они действовали до 14 июня), и даже рассчитывал продлить их до 1 июля, предполагая, что голосование по поправкам к Конституции будет перенесено на осень.

Еще один собеседник издания подтвердил, что ограничения были сняты именно ради предстоящего голосования, которое Путин на прошлой неделе назначил на 1 июля (избирательные участки откроются уже 25 июня).

Об отмене со вторника так называемого режима самоизоляции и электронных пропусков в Москве Собянин объявил накануне. При этом ранее режим был продлён до 14 июня.

До 23 июня в Москве должно быть снято большинство других ограничений, заработать предприятия сферы услуг, музеи, фитнес-центры и так далее.

"Открытые медиа" со ссылкой на свои источники накануне писали, что Собянин досрочно снял ограничения "по просьбе чиновников администрации президента". Источник издания в администрации при этом утверждал, что Собянин не хотел смягчать карантин, поскольку опасается роста заболеваемости, но уступил. "Людям нужно выдохнуть после изоляции перед голосованием", — цитируют неназванного чиновника "Открытые медиа".

В самой мэрии Москвы, однако, утверждают, что Собянин лично принял решение досрочно снять ограничения, а Путин и администрация президента тут ни при чём. "Сейчас мы видим, что число новых случаев заболевания снижается, а выздоровевших и выписываемых из больниц — устойчиво превышает число новых госпитализированных. Поэтому, в частности, было принято решение о досрочном снятии ограничений на прогулки" - заявила изданию The Bell пресс-секретарь Сергея Собянина Гульнара Пенькова.

При этом сам Собянин недавно говорил, что самоизоляцию в Москве отменят, только если число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет составлять десятки, максимум - сотни. Накануне это было почти 2000, во вторник существенно меньше, но всё равно намного больше тысячи - 1572. Выздоравливают от коронавирусной инфекции за сутки в Москве сейчас, впрочем, больше людей, чем заболевают.