Германию уведомили о возможном частичном выводе солдат США

Германия получила официальное уведомление о возможном частичном выводе находящихся на территории страны американских военных.

Этому заявлению правительства ФРГ от 10 июня предшествовали сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести до 15 тысяч из примерно 34-х с половиной тысяч американских солдат, дислоцированных в Германии. Белый дом и НАТО от комментариев воздержались.

Как заявили в среду в Берлине, федеральное руководство действительно было проинформировано о таких возможных действиях США. "Но насколько нам известно, окончательного решения пока нет", - подчеркнули в пресс-службе канцлера Меркель.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что Трамп планирует вывести из ФРГ девять с половиной тысяч американских военных. Журнал Der Spiegel сообщил, что страну позднее в этом году могут покинуть от пяти до 15 тысяч солдат США. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказала мнение, что если Вашингтон реализует этот план, то он в большей степени негативно отразится на самой НАТО, в которую входят и Соединённые Штаты.

Во вторник, 9 июня, 22 члена Республиканской партии США, входящих в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, заявили в открытом письме, что информация о намерении Белого дома значительно сократить число базирующихся в Европе американских солдат вызывает у них крайнюю обеспокоенность.

В Германии базируется наибольшее количество военнослужащих из США, чем в любой другой стране Европы. Дональд Трамп после того, как он занял пост президента, неоднократно критиковал ФРГ и другие европейские страны за недостаточные расходы на нужды обороны.