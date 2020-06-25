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Лицом к событию. России обещают поправку?

Лицом к событию. России обещают поправку?
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Лицом к событию. России обещают поправку?

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25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Планы власти обсуждают доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, политолог, психолог Наталья Шавшукова, член совета движения "Голос" Роман Удот. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст «Лицом к событию» доступен по сыслке: https://www.svoboda.org/a/30689998.html

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