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live Время Свободы: Защита ссылается на репортажи "России" и RT"

Время Свободы: Защита ссылается на репортажи "России" и RT"
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Время Свободы: Защита ссылается на репортажи "России" и RT"

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На суде по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом в 2014 году защита обвиняемых пытается представить недоказанной версию о том, что лайнер был сбит российской ракетой «Бук»*** Опубликованы новые секретные документы КГБ СССР, касающиеся строительства и эксплуатации Чернобыльской АЭС***70 лет назад началась война на Корейском полуострове, которая де юре не окончена

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