Время Свободы: Защита ссылается на репортажи "России" и RT"

На суде по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом в 2014 году защита обвиняемых пытается представить недоказанной версию о том, что лайнер был сбит российской ракетой «Бук»*** Опубликованы новые секретные документы КГБ СССР, касающиеся строительства и эксплуатации Чернобыльской АЭС***70 лет назад началась война на Корейском полуострове, которая де юре не окончена