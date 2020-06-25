Время Свободы: Защита ссылается на репортажи "России" и RT"

На суде по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом в 2014 году защита обвиняемых пытается представить недоказанной версию о том, что лайнер был сбит российской ракетой «Бук»*** Опубликованы новые секретные документы КГБ СССР, касающиеся строительства и эксплуатации Чернобыльской АЭС***70 лет назад началась война на Корейском полуострове, которая де юре не окончена
Другие материалы
-
-
24 июня 2020
Время Свободы: Головная боль для "Саши три процента"
-
-
22 июня 2020
Время Свободы: Провокация против Петра Верзилова
-
19 июня 2020
Время Свободы: Юбилей елбасы уже никого не волнует
-
18 июня 2020
Время Свободы: Путин не помог, но "Андерсен" выжил