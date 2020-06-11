Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк госбанк объявил о покупке 75% акций одного из крупнейших в России картографических сервисов 2ГИC, говорится в совместном сообщении компаний. Сервис оценили в 14,3 млрд рублей. 72% 2ГИС купит сам Сбербанк, еще 3% достанется его совместному предприятию с Mail.Ru Group "О2О Холдинг", владеющему сервисами доставки Delivery Club и такси «Ситимобил».
52,7% акций 2ГИС продают основатели компании и менеджмент. Кроме них, сделка позволит выйти из проекта инвестфондам Baring Vostok (продает 20%) и RTP Global Леонида Богуславского (2,3%). Фонды вложили в сервис $40 млн в 2015 году. Если рассчитать сумму сделки в долларах по сегодняшнему курсу, получится, что инвесторы выходят с прибылью 15,5%, отмечает The Bell.
Покупка 2ГИС даст Сбербанку собственную полноценную картографическую платформу, которую банк намерен развивать в связке с сервисами "Сберлогистика", "Сбермаркет", "Ситимобил", Delivery Club, SberFood, "Самокат" и другими. "Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов", — говорится в релизе компаний.
2ГИС — одна из старейших российских интернет-компаний, ее основал в 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев. Помимо карт, отличительной особенностью 2ГИС долгое время были электронные справочники с картами городов. Основной источник выручки — продажа рекламы компаниям, чьи магазины отмечены на картах. В феврале 2020 года Forbes поставил 2ГИС на шестое место в рейтинге самых дорогих российских интернет-компаний, оценив ее в $320 млн. Оценка для сделки со «Сбером» на треть ниже.
2ГИС — прямой конкурент сервиса "Яндекс.Карты", одно из очевидных направлений развития сервиса после сделки — его интеграция с платформой Сбербанка для мультимедийных систем автомобилей, над которой работает почти вся бывшая команда "Яндекс.Авто".
- О создании совместного предприятия Сбербанк и Mail.Ru Group объявили летом прошлого года — совокупная стоимость его активов сторонами оценивалась более чем в 100 млрд руб. Mail.Ru Group, в частности, внесла в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club и сервисе такси "Ситимобил", Сбербанк — долю в компании Foodplex. В апреле стало известно, что СП Сбербанка и Mail.Ru Group намерено приобрести 75,6% продуктового онлайн-магазина с экспресс-доставкой "Самокат".
- Ранее банк создал совместное предприятие с конкурентом Mail.Ru Group — "Яндексом". В июне 2020 стало известно, что компании готовятся разделить совместные предприятия.
- В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group. Недавно стало известно о том, что банк может увеличить свой пакет до контрольного. Сбербанк также ведет переговоры о покупке около 30% онлайн-ретейлера Ozon.
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