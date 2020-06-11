Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк госбанк объявил о покупке 75% акций одного из крупнейших в России картографических сервисов 2ГИC, говорится в совместном сообщении компаний. Сервис оценили в 14,3 млрд рублей. 72% 2ГИС купит сам Сбербанк, еще 3% достанется его совместному предприятию с Mail.Ru Group "О2О Холдинг", владеющему сервисами доставки Delivery Club и такси «Ситимобил».

52,7% акций 2ГИС продают основатели компании и менеджмент. Кроме них, сделка позволит выйти из проекта инвестфондам Baring Vostok (продает 20%) и RTP Global Леонида Богуславского (2,3%). Фонды вложили в сервис $40 млн в 2015 году. Если рассчитать сумму сделки в долларах по сегодняшнему курсу, получится, что инвесторы выходят с прибылью 15,5%, отмечает The Bell.

Покупка 2ГИС даст Сбербанку собственную полноценную картографическую платформу, которую банк намерен развивать в связке с сервисами "Сберлогистика", "Сбермаркет", "Ситимобил", Delivery Club, SberFood, "Самокат" и другими. "Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов", — говорится в релизе компаний.

2ГИС — одна из старейших российских интернет-компаний, ее основал в 1999 году новосибирский предприниматель Александр Сысоев. Помимо карт, отличительной особенностью 2ГИС долгое время были электронные справочники с картами городов. Основной источник выручки — продажа рекламы компаниям, чьи магазины отмечены на картах. В феврале 2020 года Forbes поставил 2ГИС на шестое место в рейтинге самых дорогих российских интернет-компаний, оценив ее в $320 млн. Оценка для сделки со «Сбером» на треть ниже.

2ГИС — прямой конкурент сервиса "Яндекс.Карты", одно из очевидных направлений развития сервиса после сделки — его интеграция с платформой Сбербанка для мультимедийных систем автомобилей, над которой работает почти вся бывшая команда "Яндекс.Авто".