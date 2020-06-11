В США продолжают сносить памятники деятелям Конфедерации

В Соединённых Штатах участники акций протеста против расизма и полицейского насилия снесли ещё несколько статуй, которые, по их мнению, прославляют расизм и дискриминацию.

В штате Вирджиния городе Ричмонд – бывшей столице рабовладельческой Конфедерации, проигравшей гражданскую войну 1861-65 годов – был снесён памятник бывшему президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису.

В городе Портсмут в том же штате были снесены четыре статуи, посвящённые деятелям Конфедерации.

В Ричмонде также снесли статую Христофора Колумба. Участники акций протеста считают, что мореплаватель, традиционно считающийся первооткрывателем американского континента для европейцев, является символом угнетения коренных народов Америки европейскими колонистами.

Статую Колумба снесли также в столице Миннесоты городе Сент-Пол. Ранее в Бостоне статуя Колумба была повреждена – ей оторвали голову.

Во всех этих случаях статуи были снесены и повреждены без формального разрешения властей, однако полиция не вмешивалась в происходящее.

Губернатор Вирджинии демократ Ральф Нортэм ранее распорядился в ближайшее время демонтировать памятник генералу Роберту Ли – один из наиболее известных монументов, посвящённых деятелям Конфедерации. Суд пока приостановил исполнение этого решения на 10 дней.

Протесты под лозунгом "Жизни чернокожих имеют значение" вспыхнули во многих городах США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Многие их участники требуют демонтажа символов расизма. Во многих штатах ведутся дискуссии о судьбе памятников, прославляющих деятелей Конфедерации или тех, кто имел отношение к рабовладению.

Президент Дональд Трамп заявил, что военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации, не будут переименованы, после того как руководство Пентагона заявило, что готово к дискуссии о переименовании.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани выразила негодование в связи с тем, что кто-то может решить, что такие базы, как Форт-Худ в Техасе и Форт-Брэгг в Северной Каролине (названные в честь генералов Конфедерации) "каким-то образом по своему характеру являются расистскими", сообщает "Голос Америки". Отметив, что многие основатели США также были рабовладельцами, она спросила, нужно ли также переименовать институты, носящие имена первых президентов, включая Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона.

В свою очередь, спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси потребовала убрать из Капитолия США статуи 11 деятелей Конфедерации.