Мэра Норильска обвинили в халатности после аварии на ТЭЦ

Мэру Норильска Ринату Ахметчину предъявили обвинение в халатности после аварии на ТЭЦ и разлива топлива. Об этом сообщает Следственный комитет России. О задержании чиновника не сообщается.

Следователи утверждают, что Ахметчин не принял необходимых мер по реагированию на ситуацию и по ликвидации её последствий. В частности, мэр не организовал контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды.

Авария на норильской ТЭЦ произошла в конце мая. В результате произошёл разлив топлива. Оно попало в почву, ближайшие реки и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров.

В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а масштабы замалчивались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.

По делу об аварии на ТЭЦ задержано несколько сотрудников. 4 июня суд в Норильске арестовал на два месяца начальника одного из цехов Вячеслава Старостина. В его защиту выступают местные жители. Они считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства.

Экологи называют случившееся крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофой. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов займет не менее 10 лет.