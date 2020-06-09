Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено новое обвинение

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске, на которой произошла авария с разливом топлива, Вячеславу Старостину предъявили обвинение в нарушении правил охраны природной среды. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Максимальный срок по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" – пять лет лишения свободы.

4 июня суд в Норильске арестовал на два месяца Старостина, его обвиняют в халатности за несвоевременное информирование о ЧП. Следственный комитет также возбудил несколько уголовных дел: по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды, о загрязнении вод. После задержания Старостин отказался от дачи показаний.

В защиту арестованного начальника цеха выступили местные жители. На сайте change.org была опубликована петиция. Авторы обращения считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства.

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а её масштабы замалчивались и приуменьшались. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.