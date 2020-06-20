Плохие танцоры. Матвей Ганапольский – о толерантном популизме

В моём далёком розовом детстве я, как и полагалось советскому ребёнку, летом оздоравливался. Это означало, что меня везли в село, где были коровы и свежее парное молоко. Молоко было, но не было развлечений, до изобретения интернета и игры World of Warcraft оставалось лет сорок. Телевизор у хозяйки был, но мультики показывали только по утрам, а весь день в мутном маленьком экране виднелись какие-то мутные люди и говорили про коммунистическую партию и про прекрасное будущее. Однако меня интересовало прекрасное настоящее, которое находилось сразу за коровником. Там за дощатой мощной перегородкой сидел грозный хряк Никита со своей многочисленной семьёй. Хряк Никита был огромен, а название своё он получил, как объяснила мне мама, от Никиты Хрущёва, поскольку был таким же лысым. Теперь я понимаю, что в этом была явная издёвка, но тогда, в силу возраста, подобного юмора я не понимал, да и Хрущёва не знал. Зачем мне, первоклашке, нужен был Хрущёв? Мне нужен был хряк Никита, а его как раз собирались выпустить побегать по двору.



Меня для безопасности завели в дом, но я и там дрожал от страха – мне рассказывали, что Никита огромен и страшен во гневе, а во гневе он был всегда. Короче, перегородку открыли. Для начала во двор высыпали многочисленные поросята. За ними вышла их мама средних размеров. А дальше из глубины сарая… я даже не знаю, какое тут слово точное найти... "вылетел"... "вывалился"? Нет, лучше всего подходит фраза Ляписа-Трубецкова от Ильфа и Петрова: "Штангист не одолел вес и рухнул в зал стремительным домкратом".

Так вот, хряк Никита явился миру именно мощным стремительным домкратом, после чего бессмысленно совершил несколько кругов по двору. Пятясь задом, он отступил в угол двора и уставился на дверь деревянного туалета, с выпиленным сердечком (есть такая малообъяснимая традиция на Руси – вместо того, чтобы сделать туалет дома, выпилить сердечко на дверце дворового туалета). Хряк смотрел на сердечко, глаза его наливались кровью, а голова медленно клонилась к земле.

– Ну, – подозрительно спокойно сказал хозяин, стоящий подле меня, – гулянка окончена. И, как всегда, не больше двух минут. Давай, Никита!

То, что должен "дать" хряк, стало понятно через секунду. Он рванулся с места, немедленно достиг второй космической скорости и выбил головой дверь с сердечком. Поскольку вторую космическую скорость погасить трудно, то Никита, совершив пируэт, с грацией мастера спорта нырнул вниз головой в дыру того самого помещения с сердечком. Раздался грохот рушащихся конструкций и отчаянный визг хряка, переходящий в бульканье. Финальная картина представляла собой гору расщеплённых от удара досок, из середины которой торчали две мощные ноги Никиты, которые (правда, уже в воздухе) куда-то продолжали бежать.

– А чего это он так? – ошарашенно спросил я.

– Застоялся, – пояснил хозяин, – размяться ему надо. А вот почему он каждый раз уборную рушит, этого я не знаю. Видно, не лежит душа у него к ней. Ладно, пора его вынимать, а то захлебнётся.

Эта история хряка Никиты, который "рушит, чтобы размяться", вспоминается мне сейчас, когда идёт обсуждение беспрецедентных актов насилия по всему миру. Многие уважаемые аналитики действительно связывают сам градус насилия с "принудительным ограничением субъектности гражданина", а насилие, как указывается, есть органичная часть этой субъектности. То есть, оказывается, человек – он как наш хряк. У него в мозгу есть какая-то железа, вырабатывающая "гормон насилия", а ещё есть загогулина, отвечающая за выплеск насилия. И вот встаёт человек и начинает созидать, но не забывает и про дозу этого насилия: то, походя, стакан разобьёт, то сыну подзатыльник даст, то с другом подерётся после бани. А когда человека всё время держали дома, то он никак не мог это насилие по каплям реализовывать. Но теперь, когда карантин закончился и двери домов открылись, то… ну, в общем, "хряк Никита стремительным домкратом несётся на дверь с сердечком".

Не окажутся ли некоторые политики в положении хряка Никиты, который невзлюбил сердечко на дверях туалета и считал именно его врагом?

Знаете, какая-то доля истины в этом рассуждении есть, это без шуток. Карантин оставил людей наедине друг с другом на просторах даже не деревенского двора, а на площади своей квартиры (советской квартиры, в нашем случае). Спрятаться некуда, отдохнуть от проблем, детей, жены, мужа невозможно. Всё всем мешает, проблемы обостряются. Известно, что в период карантина "стремительным домкратом" выросло и количество разводов, особенно в странах, где можно расторгнуть брак по интернету. Но главное – при карантине ты чаще всего остаёшься наедине с самим собой, а себя-то ты хорошо знаешь. Но если раньше ты отвлекался от себя, малосимпатичного, толстого и неопрятного, походом на работу или выпивкой с друзьями, то сейчас это чучело с тобой круглые сутки. Короче говоря, среди многих проблем, которые высветил карантин, одной из главных оказалось неумение быть наедине с самыми близкими или наедине с собой. И оказалось, что "плохой танцор" – это ты сам.

И что интересно, именно об этой проблеме никто не говорит. Говоря, к примеру, о беспорядках в США, их описывают исключительно как межрасовый конфликт. Но о том, что герои этих побоищ на всех континентах сидели два месяца дома, "не выпуская пара", никто не упоминает. Замечу, что и раньше, к сожалению, были острые межрасовые проблемы, отягощённые убийствами, но не было такой реакции и таких последствий.

Почему эта проблема столь важна? Потому что сейчас, после этой волны насилия, руководители разных стран начинают делать выводы на будущее. И главный вывод, как мы видим, – "тщательнее сдувать пылинки друг с друга". И вот белый полицейский опускается на одно колено; чуть ли не запрещают мультик "Том и Джерри", потому что там служанка чернокожая; стриминговые сервисы снимают с показа фильм "Унесённые ветром", потому что там… ну, сами понимаете. В США сбрасывают с постаментов памятники генералам Гражданской войны, воевавшим за Юг. Дело доходит до Черчилля и Колумба.



Почему подобный подход опасен? Потому что идущий по этому пути не лучше Никиты, которому не нравится сердечко на дверях туалета. Что предлагается? Вычеркнуть свою историю? Оставлять в стриминге только фильмы типа "Джанго освобождённый"? Простите, но я всё это уже видел. Это называется простым словом – большевизм. Это когда "идея овладевает массами", которые считают, что им можно всё. К примеру, переписать собственную историю, что уже и делалось неоднократно. Или люстрировать её, выкинув неудобные страницы.

К чему это приводит? Достаточно вспомнить СССР, чтобы понять к чему. Мир стоит у опасной черты того, что я назвал бы "толерантным популизмом" – это когда руководители стран, желая остаться у власти на новые сроки, подхватывают идеи только части общества, чтобы за них проголосовали, и под это "меньшинство" меняются законы, вычёркиваются президенты и сбрасываются памятники.

Безусловно, убийство афроамериканца белым полицейским – это преступление. Его, полицейского, посадят. Но разве это повод немедленно перекраивать историю? А может, причина массовых беспорядков несколько проще – ноги застоялись? Не окажутся ли некоторые политики в положении хряка Никиты, который невзлюбил сердечко на дверях туалета и считал именно его врагом?

Но не сердечко в результате оказалось опасностью для Никиты, а хозяин. Кабана выпустили, чтобы заколоть, и мы вечером ели вкусные свиные отбивные. А сала нам ещё и дали с собой.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции