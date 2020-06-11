В Москве запустят программу "Миллион призов", в рамках которой горожане получат сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму в 10 миллиардов рублей. Их будут раздавать на избирательных участках во время голосования по поправкам в Конституцию. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок и проголосует, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться", – объяснил Немерюк. Сертификаты будут действовать в московских предприятиях сферы услуг, ресторанах и магазинах. Мэрия рассчитывает, что это простимулирует рост потребительского спроса. По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.

"В этой связи было предложено, что со своей стороны бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тысячах магазинов, а жители, в свою очередь, получат через портал "Активный гражданин" более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить товары и услуги", – добавил Немерюк. Потратить подарочные сертификаты разного номинала (один балл будет приравнен к 1 рублю) можно будет до 31 декабря 2020 года: "Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд рублей, которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города".