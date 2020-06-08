Администрация президента России (АП) провела как минимум два совещания с вице-губернаторами по внутренней политике по вопросу общероссийского голосования о поправках Конституции России, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источники, близкие к АП, ЦИК и к региональным администрациям.

Первый замруководителя АП Сергей Кириенко взял под личный контроль организацию общероссийского голосования в сложных для местных властей регионах и поставил задачу обеспечить явку не была меньше, чем на последних президентских выборах. Ориентир — 65 процентов (на выборах 2018 года — 67,5 процентов), утверждают собеседник в ЦИК и источник в региональной администрации. Стоит задача показать, что большинство людей пришли на участки, несмотря на коронавирус, подчёркивает один из источников издания.

Показатель по явке не един для всех, возможны различия между регионами. Временно исполняющие обязанности губернаторов во время голосования должны доказать, что лучше предшественников могут проводить решения федерального центра, говорит близкий к полпредству президента в Сибирском округе собеседник. В Иркутской области ставят задачу по явке в 70 процентов (на президентских выборах 2018 года явка в регионе была около 40 процентов). Собеседник, близкий к администрации Ленобласти, сказал о явке 65 процентов, к таким же цифрам стремятся в регионах Центрального федерального округа.

В администрации президента рассчитывают, что явка избирателей на голосование по поправкам к Конституции составит 55 процентов, из которых около 60 процентов поддержат поправки, писала ранее "Медуза". Целевые показатели по результатам голосования власти на местах начали получать из Кремля еще в апреле, и в некоторые регионы приходила информация, что желаемая явка должна была составить 70 процентов, а поддержка поправок — 90. Но требуемые показатели явки постепенно снижались: с 70 процентов до 65, а потом и до 55 процентов.