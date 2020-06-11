Центр "Досье": высокопоставленные офицеры ФСБ получили дачи КГБ

Федеральная служба безопасности России из организации, которая должна обеспечивать безопасность общества, превратилась в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции "второго правительства" и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни. Такие утверждения содержатся в докладе центра "Досье" под названием "Лубянская Федерация. Как ФСБ определяет политику и экономику России". Инициатором подготовки доклада стал Михаил Ходорковский. Основатель "Открытой России" станет гостем программы Радио Свобода "Лицом к событию" 11 июня в 19:05.

ФСБ названа в докладе главной опорой президента России Владимира Путина и его системы управления. Утверждается, что за последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Работой спецслужбы руководит, как утверждается, не только Путин, но и люди из его ближайшего окружения, в том числе Николай Патрушев, Игорь Сечин, Сергей Чемезов и другие. Многие из них в прошлом сотрудники советского КГБ.

ФСБ работает как репрессивный аппарат и одновременно как коррумпированная структура - утверждают авторы доклада, в котором подробно описывается история становления российской спецслужбы, выросшей из КГБ, и роль Путина и его окружения в усилении влияния ФСБ на российскую политику и другие сферы жизни.

"Открытые медиа" обратили внимание на один из эпизодов доклада. В нём утверждается, что высокопоставленные ветераны КГБ и ФСБ получили 126 объектов недвижимости в Подмосковье, находившихся ранее на балансе КГБ СССР. При этом недвижимость была приватизирована по цене значительно ниже рыночной — как ветхое жильё по остаточной стоимости. Позже большинство сотрудников продали недвижимость, получив доход.

Утверждается, что среди тех, кто получил дачи - Юрий Яковлев, который в 2008—2016 годах руководил службой экономической безопасности ФСБ, и бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Черкесов.

В ФСБ доклад пока не комментировали.