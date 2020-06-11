ФСБ крышует Россию?

С политиком Михаилом Ходорковским в программе "Лицом к событию"11 июня в 19:05 обсуждаемновый доклад центра "Досье" "Лубянская Федерация" о главной опоре режима Владимира Путина - Федеральной службе безопасности. Ведет передачу Михаил Соколов.

Центр 11 июня "Досье" публикует доклад "Лубянская Федерация. Как ФСБ определяет политику и экономику России". Инициатором работы экспертов стал Михаил Ходорковский. В

докладе подробно изучена деятельность нынешней главной спецслужбы Путина, вставшей над всеми другими государственными органами России. Читатели узнают массу подробностей внутренней тайной жизни Лубянки. Авторы делают такие главные выводы:

"Влияние ФСБ на политическую и экономическую сферы вышло за пределы конституционных полномочий спецслужбы; За последние 10 лет ФСБ, преимущественно силовыми методами, поставила под свой контроль почти все государственные институты. Минбороны, Следственный комитет, Генеральная прокуратура, МВД и другие структуры стали зависимы от ФСБ. Кроме того, представители спецслужбы регулярно влияют на решения судей, нарушая принцип независимости судебной ветви власти. Подобная система создает дисбаланс между государственными ведомствами и угрожает безопасности страны;

Президент России, которому напрямую подчиняется ФСБ, руководит ею не только через главу ФСБ Александра Бортникова, но и через отдельных представителей различных подразделений внутри спецслужбы. Таким образом, создана разноуровневая система управления ФСБ;

Помимо президента, на деятельность ФСБ существенно влияют члены его ближайшего окружения, такие как Николай Патрушев (глава Совбеза), Игорь Сечин (руководитель «Роснефти»), Сергей Чемезов (гендиректор «Ростеха»), Виктор Зубков (председатель совета директоров «Газпрома»), Сергей Иванов (член Совбеза) и т. д. Они образуют группы личных сторонников внутри спецслужбы, которые действуют в их экономических интересах и предоставляют силовое и информационное обеспечение при решении их частных задач;

Методы, которые использует ФСБ, зачастую нарушают конституционные права граждан и включают в себя худшие практики времен КГБ...

Представители ФСБ системно участвуют в коррупционной деятельности и зачастую сами организовывают и возглавляют то, с чем призвана бороться спецслужба...

ФСБ выполняет функции репрессивного аппарата, который работает как против оппозиционно настроенных граждан, так и против встроенных во властную вертикаль бизнесменов, чиновников или силовиков, по тем или иным причинам неугодных Кремлю, а также отдельным высокопоставленным лицам или «кланам»".

"Доклад описывает перерождение ФСБ из государственной организации, которая должна обеспечивать безопасность общества, в полукриминальную структуру, присвоившую себе функции «второго правительства» и вторгающуюся буквально во все сферы общественной и государственной жизни".

Для реформы ФСБ, в частности предлагается переориентировать спецслужбу "с охраны политического руководства страны и его экономических интересов на защиту общества и конституционной безопасности". Требуются иные формы контроля через специализированные надзорные органы (как парламентские, так и независимые государственные: "Хотя бы один контролирующий орган должен обладать правом неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности спецслужбы. Кроме того, необходимо, чтобы в подобный независимый орган с жалобами на нарушения могли обращаться как граждане, так и сами сотрудники спецслужб".

Предложено полностью возложить на МВД обязанности по борьбе с коррупцией, организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотических средств. "Следуя курсу на «разукрупнение» спецслужбы, представляется возможным передать иным структурам функции охраны государственных границ, защиты государственной тайны, борьбы с киберпреступностью и контрабандой".

Предложено рассмотреть вариант полного отделения контрразведки от реализации силовых функций, при котором ФСБ наделялась бы лишь аналитическими и оперативно-розыскными полномочиями по сбору и оценке информации о потенциальных угрозах конституционному строю.

Полный текст доклада доступен на сайте: https://fsb.dossier.center/