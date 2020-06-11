Данные о пропусках в Москве удалят после всех судов по штрафам

Личные данные москвичей из системы пропусков удалят после завершения судов, касающихся пропускного режима, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк. "Жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы", — сказал Немерюк.

Таким же образом удалят личные данные из базы приложения "Социальный мониторинг". Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко ранее говорил, что данные из "Социального мониторинга" удаляются в течение десяти дней после того, как для пользователя закончится карантин. Немерюк не сказал, о каких сроках и каком количестве разбирательств идет речь.

Пропускной режим работал в Москве с 15 апреля по 9 июня, за это время стало известно о нескольких исках о незаконности системы пропусков и штрафов за нарушение самоизоляции, которые выписывались автоматически.

В Москве отменили более 12,3 тысячи штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при его привязке к цифровому пропуску, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Власти не раз говорили, что после завершения эпидемии личные данные россиян, которые были собраны при введении ограничений, использоваться не будут. "Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", — заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.