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Лицом к событию
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live Лицом к событию. Охота на режиссера

Лицом к событию. Охота на режиссера
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Лицом к событию. Охота на режиссера

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26 июня 2020 года оглашен обвинительный приговор по так называемому «театральному делу», по которому обвиняемыми проходят режиссер, художественный руководитель театра «Гоголь-центр», создатель театральной труппы «Седьмая студия» Кирилл Серебренников и другие ее руководители, обвиненные в хищении государственных средств. Предлагаем вашему вниманию повтор программы «Лицом к Событию» от 22 августа 2017 года. В этот день режиссер Кирилл Серебренников был задержан, а затем помещен под арест.

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