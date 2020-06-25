Лицом к событию. Охота на режиссера

26 июня 2020 года оглашен обвинительный приговор по так называемому «театральному делу», по которому обвиняемыми проходят режиссер, художественный руководитель театра «Гоголь-центр», создатель театральной труппы «Седьмая студия» Кирилл Серебренников и другие ее руководители, обвиненные в хищении государственных средств. Предлагаем вашему вниманию повтор программы «Лицом к Событию» от 22 августа 2017 года. В этот день режиссер Кирилл Серебренников был задержан, а затем помещен под арест.