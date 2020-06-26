Время Свободы: Госпожа Памфилова не умеет согласовывать падежи

Эксперты отмечают безграмотность формулировки, внесенной в бюллетень для голосования по поправкам к Конституции***ФБР США расследует факты иностранного вмешательства с целью разжечь в стране расовую вражду***Грузия отложила открытие границ с соседними странами, запланированное на 1 июля