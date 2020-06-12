Председатель Московской городской Думы единоросс Алексей Шапошников получил бесплатную квартиру от города за 10 лет до избрания депутатом, обратили внимание "Открытые медиа". Ещё одну квартиру получила его сестра. Ей затем удалось обменять её на другую принадлежащую городу недвижимость в элитном центральном районе.

В сентябре 2004 года Алексей Шапошников бесплатно получил в собственность от города квартиру в окрайинном районе Северное Измайлово площадью 37,4 квадратного метра, следует из выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Сам он в этот момент был заместителем директора завода "Северянин" и был руководителем исполнительного комитета "Молодёжного единства" — так тогда называлось молодёжное крыло партии "Единая Россия".

Через два месяца, в ноябре 2004-го, жильё за счёт города в районе Щукино на северо-западе Москвы площадью 88 квадратных метров получила и сестра Шапошникова Наталья. В 2009 году она обменяла её городу на новую квартиру площадью 117,5 квадратных метров в престижном центральном районе Хамовники. С учётом средней цены на недвижимость в районе такая квартира должна сейчас стоить не меньше 39 миллионов рублей.

Замдиректора общественной организации "Трансперенси Интернешнл" в России обратил внимание издание на то, что по закону любой гражданин имеет право один раз в жизни приватизировать жильё, полученное в социальный найм от государства, если ему негде жить и он поставлен на учёт как нуждающийся.

В 2019 году Шапошников задекларировал 1,9 миллиарда рублей дохода. ​