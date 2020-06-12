Фестиваль "Нашествие" перенесён на год из-за пандемии

Один из крупнейших российских фестивалей рок-музыки "Нашествие" перенесён на год, сообщается на его сайте.
"Мы до последнего момента хотели, чтобы "главным приключением года" для наших зрителей стало "Нашествие", но в этом году такой слоган достается коронавирусу", – говорится в сообщении.
Фестиваль был запланирован в Тверской области. Губернатор региона Игорь Руденя в эфире регионального вещания канала "Россия-24" заявил, что решение об отмене было принято местными властями.
По его словам, три дня концертов "добавили бы несколько месяцев проблем" жителям региона. "Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать", – сказал он.
- Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Мероприятие ежегодно собирает более 100 тысяч зрителей. В 2020 году на нём планировалось выступление около 70 групп.
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