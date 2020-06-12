Константин Котов стал лауреатом премии Бориса Немцова

Лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в 2020 году стал Константин Котов. Об этом говорится в сообщении Фонда Бориса Немцова. "Это гражданский активист, политзаключённый и просто мужественный человек. Мы поздравляем Константина и желаем‪ ему скорейшего освобождения!" – сказано в сообщении.

Фонд Бориса Немцова ежегодно – после учреждения премии в 2006 году, спустя год после убийства оппозиционного политика – награждает одного человека за исключительную отвагу в борьбе за демократические ценности и права человека. Размер премии – 10 тысяч евро. Как правило, лауреат объявляется в День России, 12 июня.

В прежние годы лауреатами становились политик Лев Шлосберг, активисты Ильдар Дадин, Надежда Митюшкина и Анастасия Шевченко.

Котов сейчас отбывает наказание в виде лишения свободы. Он был осуждён по той же статье, что и ранее Дадин, – о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Котова арестовали летом прошлого года после серии массовых акций в центре Москвы. Защита активиста считает, ссылаясь на вердикт Конституционного суда, что Котов не должен был подлежать наказанию по так называемой "дадинской статье". Тем не менее, его приговорили к 4 годам лишения свободы, хотя все акции, в которых он участвовал, носили мирный и ненасильственный характер. Впоследствии приговор был смягчён до полутора лет колонии, однако полностью его отменить Мосгорсуд отказался, посчитав лозунги "Путин – вор" и "Долой Путина"​, которые, как утверждается, скандировал Котов, призывами к свержению президента. Правозащитные организации признали Котова политзаключённым.