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Украина получила от НАТО партнёрский статус

Зал заседаний лондонского саммита НАТО, приуроченного к 70-летию Североатлантического союза, 4 декабря 2019

Украина получила от НАТО статус партнёра с расширенными полномочиями. Об этом объявил 12 июня Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавшей решение союзников о наделении Украины статусом, которым до сих пор пользовались только - Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

Статус партнёра с расширенными возможностями - часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооружённых сил между союзниками и парнёрами, внёсшими значительный вклад в операции Североатлантического договора.

Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретённом практическом опыте.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, приветствуя новый статус Украины, в частности, сказал:
"У Соединённого Королевства сложилось тесное сотрудничество с Украиной, где британские военнослужащие провели обучение 18 тысяч солдат и офицеров. И мы ожидаем расширения этого сотрудничества.Мы все выиграем от растущей совместимости наших сил. Союз НАТО выражает радость в связи с обретением такого партнёра".

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