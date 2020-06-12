ВОЗ: "Это не вторая волна заражения, мы ещё не справились с первой"

Опасения второй волны заражения и заболевания COVID-19 вынудили китайские власти закрыть в пятницу шесть крупных продовольственных рынков в Пекине. Тем временем, Индия, начавшая на этой отменять ограничения, зарегистрировала рекордный суточный прирост заразившихся. В США несколько штатов заявили о быстром прибавлении пациентов в их больницах. Такова хроника последних суток в изложении агентства Reuters.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что пандемия коронавирусной инфекции далека от завершения. На пресс-конференции в пятницу глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что по мере смягчения карантинных мер многие страны будут неизбежно сталкиваться с появлением новых очагов заражения – как это уже происходит в Южной Корее, Японии, Сингапуре, Иране и некоторых других.

По словам ведущего эксперта ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, более бедные страны "глобального Юга" – Африки, Латинской Америки, Южной Азии – вообще далеки от полной победы над пандемией. По словам Райана, "это не вторая волна заражения, мы ещё не до конца справились с первой".

Представители ВОЗ считают, что самые бедные страны нуждаются в международной помощи для предотвращения экономического коллапса. В частности, речь может идти о программах реструктуризации или списания внешней задолженности ряда африканских государств.

В России количество инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона. Смотрите репортаж Радио Свобода: