Праздники победы над вирусом?

Определился сценарий администрации президента. Череда июньских праздников становится основой агитационной кампании. Ради этого в Москве Сергей Собянин отменил с 9 июня карантинные ограничения и объявил о "победе" над вирусом.

Сначала граждане 12 июня отмечают День России. Затем 24 июня - снова выходной - День парада Победы. Через смягчение "самоизоляции" электорат от победы к победе поведут в выходной день 1 июля на голосование за обнуление президентских сроков Путина.

При этом в реальности эпидемия коронавируса будет продолжаться, что бы власти не показывали в медицинской отчетности. Что принесет стране праздничный переход от "самоизоляции" к белорусскому варианту "самосохранения"?

Обсуждают политик и галерист Марат Гельман, математик, доцент МГУ Михаил Тамм, политолог Александр Кынев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 9 июня в 19:05