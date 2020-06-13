Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская контрразведывательная Служба безопасности и информации сообщила о закрытии дела об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве считают, что один российский дипломат написал на другого безосновательный донос. Ранее оба они были выдворены из страны.

В пресс-релизе чешской контрразведки говорится, что в произошедшую историю трудно поверить и она выглядит абсурдной. При этом ведомство называет её "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства". Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьёзный вред своему коллеге.

В контрразведке отмечают, что часть сообщения россиянина была "проверяемой, правдивой и точной. "Ни одна сила безопасности в мире не может выбросить подобную информацию в мусорную корзину и рискнуть навредить или потерять жизни невинных людей, если ее содержание будет подтверждено, — утверждают в ведомства. — Так что не было возможности рисковать. К сожалению, даже убийства находятся в арсенале российских спецслужб".

При этом контрразведчики утверждают, что несмотря на то, что история попала в СМИ, им удалось за короткое время раскрыть, описать и задокументировать произошедшее в российском посольстве.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось говорилось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и мэра района Ржепорые Павел Новотны. Позднее дипломат был назван сотрудником ФСБ. Москва называла историю "уткой".

Высланы были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчинённый, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков.

Российский МИД назвал выдворение дипломатов "провокацией". Чешская сторона утверждает, что дипломатам давали возможность покинуть страну без скандала.