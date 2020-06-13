Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления пражских политиков

Российское консульство в Праге

Чешская контрразведывательная Служба безопасности и информации сообщила о закрытии дела об угрозе отравления пражских муниципальных политиков, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве считают, что один российский дипломат написал на другого безосновательный донос. Ранее оба они были выдворены из страны.

В пресс-релизе чешской контрразведки говорится, что в произошедшую историю трудно поверить и она выглядит абсурдной. При этом ведомство называет её "простой и грустной историей о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства". Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьёзный вред своему коллеге.

В контрразведке отмечают, что часть сообщения россиянина была "проверяемой, правдивой и точной. "Ни одна сила безопасности в мире не может выбросить подобную информацию в мусорную корзину и рискнуть навредить или потерять жизни невинных людей, если ее содержание будет подтверждено, — утверждают в ведомства. — Так что не было возможности рисковать. К сожалению, даже убийства находятся в арсенале российских спецслужб".

При этом контрразведчики утверждают, что несмотря на то, что история попала в СМИ, им удалось за короткое время раскрыть, описать и задокументировать произошедшее в российском посольстве.

В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, где утверждалось говорилось, что в Прагу прибыл российский дипломат с ядом, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и мэра района Ржепорые Павел Новотны. Позднее дипломат был назван сотрудником ФСБ. Москва называла историю "уткой".

Высланы были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчинённый, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков.

Российский МИД назвал выдворение дипломатов "провокацией". Чешская сторона утверждает, что дипломатам давали возможность покинуть страну без скандала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG