В Северодвинске растёт число заболевших COVID-19

В Архангельской области руководители местных отделений штаба Алексея Навального, партий ПАРНАС и "Яблоко" обратились к министру здравоохранения и главе МЧС России с просьбой срочно помочь Северодвинску в связи о вспышкой в этом городе коронавирусной инфекции. Об это сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на председателя политсовета регионального отделения партии ПАРНАС. По словам Юрия Щербачёва, за последний месяц официальное число пострадавших от COVID-19 и других острых респираторных инфекций превысило 10 тысяч человек - при населении Северодвинска 180 тысяч. Большинство заболевших - работники оборонных предприятий "Севмаш" и "Звездочка".



В обращении к главам Минздрава и МЧС активисты партий "ПАРНАС", "Яблоко" и региональный штаб Навального настаивают на приостановке работ на городских заводах и просят направить в город аэромобильный госпиталь.



Авторы обращения связывают распространение инфекции в Северодвинске с возобновлением в середине апреля работы на оборонных предприятиях. Юрий Щербачёв заявляет, что региональне власти стремятся не предавать огласке ситуацию, сложившуюся в Северодвинске.



Возобновление работы предприятий в апреле было связано, как считают активисты, с указанием президента и министра обороны.