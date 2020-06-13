В Сахаровском центре в Москве прошло прощание с Сергеем Мохнаткиным

В субботу, 13 июня, в Сахаровском центре прошло прощание с правозащитником Сергеем Мохнаткиным. Он умер 28 мая на 67-м году жизни.

На прощании выступили Григорий Михнов-Вайтенко, Виктор Шендерович, Лев Пономарёв, Игорь Чубайс, Ольга Мазурова, Мария Рябикова, Людмила Любомудрова и другие – те, кто помогал ему, пока он сидел и те, кому помогал он, друзья и коллеги-правозащитники.



Многие говорили о несгибаемости, смелости и бескомпромиссности Сергея Мохнаткина в его стремлении бороться с несправедливостью и поддерживать людей.

Пришли несколько десятков человек. Их, вероятно, было бы больше, если бы не ограничения, связанные эпидемией. Пришедшие были в масках и перчатках, старались соблюдать расстояние между собой.



Люди стали приходить еще задолго до начала церемонии, приносили букеты цветов – яркие летние букеты и красные траурные гвоздики. В зале установили несколько портретов правозащитника, сделанных в разные годы.

Сергей Мохнаткин 10 лет своей жизни провёл в заключении, против него было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с участие в акциях протеста. В 2016 году конвоиры сломали ему позвоночник. Полгода назад он перенес операцию и долгое время находился в больнице, несколько дней назад попал в реанимацию.