В центре Лондона прошли акции протеста, десятки участников арестованы

В Лондоне полицейские подверглись нападениям со стороны демонстрантов во время многотысячной акции протеста, несмотря на предупреждения властей о недопустимости массовых мероприятий. Группы активистов, включая крайне правых, заявили, что прибыли для защиты памятников национальной истории.

Более ста человек были арестованы в ходе протестных выступлений в Лондоне, заявил представитель Скотланд-Ярда. Он назвал причины арестов - силовые действия, нарушающие общественный порядок, нападения на полицейских и ношение холодного оружия. Несколько полицейских получили во время стычек лёгкие травмы.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что "расистскому бесчинству" нет места на улицах британских городов. Одновременно в Лондоне и других городах проходили акции против расизма, сообщает Би-би-си.



Лондонская полиция запретила участие в массовых акциях нескольким группам, явно намеренным продемонстрировать силу, как это было неделю назад в выходные дни. Полиция также назначила время завершения манифестаций - 17 часов. Однако и после истечения разрешённого времени, некоторые протестующие оставались на своих местах.

На месте проведения акций полиция уделила особое внимание памятнику Уинстону Черчиллю, который на днях был осквернён надписью, характеризующей Черчилля как расиста. В субботу памятник был накрыт защитными панелями.