Росстат: в апреле в России умерли 2712 человек с коронавирусом

Росстат в субботу опубликовал данные о рождаемости, смертности и приросте населения в России за апрель нынешнего года. Опубликована отдельная таблица с данными о смертях, связанных с коронавирусной инфекцией. Данные Росстата не вполне совпадают с опубликованными ранее данными Оперативного штаба - жертвами коронавируса в России стали больше людей, чем сообщалось ранее.

Согласно Росстату, всего в России в апреле в апреле умерли 2712 человек, у которых был выявлен коронавирус или симптомы которых позволяли предположить, что речь идёт о коронавирусной инфекции.

Из них для 1660 человек COVID-19 названа главной причиной смерти (у 1270 он был выявлен и у 390 диагноз установили по симптомам). При этом оперативный штаб ранее сообщал, что в России в марте и апреле было 1 169 летальных исходов коронавирусной инфекции.

Из оставшихся более тысячи случаев в 435 коронавирус, хотя и не признан главной причиной смерти, оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

Если сложить все показатели, то, по данным Росстата, в апреле доля умерших составила 2,4 процента от общего числа инфицированных.

Более половины всех случаев смерти людей, инфицированных коронавирусом, в апреле пришлось на Москву. Именно московские власти ранее первыми опубликовали подробную статистику о причинах смерти, из которой следовало, что число смертей людей, инфицированных коронавирусом, более чем в 2 раза выше, чем включено в официальную статистику смертей от COVID-19.

Российские власти обосновывают свой подход к статистике тем, что не все инфицированные коронавирусом люди умерли именно от COVID-19, и включать их в число жертв коронавируса, как делается в ряде стран, было бы неправильно.

Однако данные Росстата свидетельствуют о том, что и в рамках официального российского подхода к статистике число жертв коронавируса, видимо, будет большим, чем сообщает Оперативный штаб.