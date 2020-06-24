Праздник со скидкой. Эдуард Лунёв – о литературном конкурсе

Московское отделение Союза писателей России внесло свой вклад в подготовку 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они объявили конкурс литературных работ "Вставай, страна огромная!", назначили сроки – до 4 марта 2020 года. Я отправил на конкурс свою повесть "Совинформбюро не сообщало...", опубликованную лет 7 назад в литературном альманахе "Поход". Гонорара я тогда ни копейки не получил, подумал: ну, оценили самим фактом публикации, и то хорошо. А сейчас вот пришло в голову: может, к праздничной дате моя повесть и придётся ко двору, тем более что история эта биографическая, для меня важная и личная, там все герои-партизаны, сидевшие в лагерях – мои родственники.



Я её и отправил. Получаю вот такое письмо в ответ, от руководителя международных и литературных проектов МГО СП, которое привожу без купюр.

"Эдуард, добрый день!

Ваши работы рассмотрены и рекомендованы конкурсной комиссии к публикации в конкурсном сборнике "Вставай, страна огромная!", посвященному юбилейной дате Победы СССР в Великой Отечественной войне. Сборник выйдет в твёрдом переплете в праздничном дизайне. Все участники конкурса, чьи произведения будут опубликованы в данном сборнике, получат эксклюзивные медали, которые специально выпущены в честь юбилейной даты только для участников данного сборника.

По объему у вас 65 стр. (в формате А5, в котором выпускается сборник). Стоимость одной страницы составляет 2000 р. Соответственно, даже со скидкой, у Вас получается оплата более 100 тыс. р.

Мы принимаем на конкурс работы в том объеме, в котором автор планирует опубликовать. Комиссия либо всё принимает, либо отказывает автору в публикации, но не выбирает произведения и не сокращает. Поэтому, возможно, вы сократите объем и пришлете новую подборку. Если вы решите публиковать этот материал в 65 страниц, то прошу сообщить, и мы рассчитаем точную скидку в виду большого объема. Оплатить можно у нас в организации по будням с 10.30 до 18.00, или на карту.

Хорошего Вам дня и весеннего настроения, несмотря на мрачную погоду.

С уважением,

[имя, должность; оригинал письма имеется в раяпоряжении редакции - РС.]".

Вот такое письмо. Теперь уже не канун 75-летия Победы. Прошёл канун, вот и юбилей. Сегодня Парад Победы 24 июня в разных городах России. Коронавирус многого не прощает, масштабно задуманное празднование получилось скомканным. Но вот Московское отделение Союза писателей России вносит лепту в величание Победы своим, особым способом. Берут до 100 тысяч рублей с предполагаемого участника сборника, юбилейный знак можно будет прикрепить на лацкан пиджака, а сборник со скромным достоинством показывать знакомым: вот, мол, мои талант и патриотизм отмечены.

Эдуард Лунёв – московский журналист

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