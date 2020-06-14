Концентрация топлива возле Норильска превышена в 52 тысячи раз

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов возле правого берега реки Амбарная, в которую попало дизельное топливо в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, превышена в 52 тысячи раз. Это стало известно после взятия проб из реки и прилегающей к ней территории.

При этом службы по ликвидации последствий аварии сообщают о том, что благодаря их работе концентрация нефтепродуктов в акватории Амбарной снижается с каждым днём.