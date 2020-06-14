Концентрация топлива возле Норильска превышена в 52 тысячи раз

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов возле правого берега реки Амбарная, в которую попало дизельное топливо в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, превышена в 52 тысячи раз. Это стало известно после взятия проб из реки и прилегающей к ней территории.
При этом службы по ликвидации последствий аварии сообщают о том, что благодаря их работе концентрация нефтепродуктов в акватории Амбарной снижается с каждым днём.
- 29 мая в Норильске произошла авария на ТЭЦ, в результате которой 20 тысяч тонн дизельного топлива попало на дорогу, потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Общая площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.
- В Минприроды заявляют, что восстановление пострадавших земель и водоёмов займет не менее 10 лет. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова предположила, что ущерб от аварии может составить сотни миллиардов рублей. 3 июня из-за происшествия был объявлен режим ЧС федерального значения.
- По факту аварии возбуждены четыре уголовных дела. До 31 июля арестованы главный инженер норильской ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и директор объекта Павел Смирнов. 4 июня суд в Норильске арестовал до конца июля начальника одного из цехов Вячеслава Старостина. В его защиту выступают местные жители. Они считают, что Старостин не причастен к аварии и только выполнял поручения вышестоящего начальства.
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