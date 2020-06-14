В Пекине – вспышка коронавирусной инфекции

В Китае за минувшие сутки выявили 57 новых инфицированных коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель за последние 2 месяца. Рост числа заражённых связан со вспышкой инфекции в одном из районов Пекина - на китайскую столицу приходится 44 новых инфицированных.

Сообщается, что все заразившиеся в Пекине так или иначе связаны с сельскохозяйственным рынком "Синьфади", расположенным на юге Пекина. В связи со вспышкой в районе Фэнтай, где находится рынок, объявлен карантин. На самом рынке закрыт мясной отдел.

Какова причина новой вспышки и связана ли она с работой рынка – пока неясно. Одной из версий появления нового коронавируса в городе Ухань в конце прошлого года является заражение на уханьском рынке, где продавалось в том числе мясо диких животных.

Развитие эпидемии с марта в Китае в целом, по официальным данным, под контролем - ежедневно фиксируются от единиц до нескольких десятков случаев заражения в день, причём подавляющее большинство инфицированных составляют люди, приезжающие из-за границы. Китай, до середины марта бывший на первом месте в мире по числу инфицированных и умерших, сейчас по этим показателям ниже, чем многие страны Европы, Азии и Америки.