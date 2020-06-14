Главы МИД России и Турции отложили переговоры по Сирии и Ливии

Россия и Турция перенесли сроки переговоров между главами дипломатических ведомств, которые, как ожидалось, должны были состояться в это воскресенье. Главными вопросами повестки дня переговоров были заранее объявлены конфликты в Сирии и Ливии – двух странах, в которых Россия и Турция поддерживают разные стороны вооружённого противоборства.



Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели 14 июня телефонный разговор, после которого министерство иностранных дел Турции распространило заявление о согласии Москвы и Анкары перенести встречу на другую дату. В обозримом будущем контакты будут продолжаться на уровне заместителей министров иностранных дел обеих стран.



Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу намеревались в это воскресенье прибыть в Турцию для переговоров.



Организация Объединённых Наций на этой неделе объявила, что стороны конфликта в Ливии начали новые мирные переговоры. В 2011 году в Ливии был отстранён от власти и убит полковник Муаммар Каддафи. Вслед за свержением диктаторского режима в Ливии началось противоборство враждующих между собой вооружённых группировок. На этом фоне укрепились две основные политические силы – признанное ООН правительство Ливии во главе с Файезом Сарраджем в Триполи и оппозиционный ему военачальник Халифа Хафтар, командующий антиправительственными силами Ливийской национальной армии. Сарраджа поддерживает Турция, Хафтара – Россия.