Время Свободы: Голосование на багажнике

Десятки людей задержаны на пикетах в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой***Так называемое «всенародное голосование» по поправкам к Конституции проходит с многочисленными нарушениями, свидетельствуют независимые наблюдатели***В Испании, вслед за США и другими странами, началась война с памятниками