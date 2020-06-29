Время Свободы: Голосование на багажнике

Десятки людей задержаны на пикетах в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой***Так называемое «всенародное голосование» по поправкам к Конституции проходит с многочисленными нарушениями, свидетельствуют независимые наблюдатели***В Испании, вслед за США и другими странами, началась война с памятниками
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