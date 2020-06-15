78-летнего президента Арктической академии наук обвиняют в госизмене

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в госизмене президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Ранее о деле 78-летнего учёного не сообщалось, хотя районный суд в Петербурге отправил его под домашний арест ещё в феврале . Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.
Митько обвиняют в том, что он передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает.
Как рассказал источник "Интерфакса", следствие считает, что учёный передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Эти материалы, как утверждают следователи ФСБ, Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
По словам адвоката, документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".
5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу, рассказал адвокат.
Валерий Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжает педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях.
- Митько занимает должность президента Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук . Основным направлением деятельности академии является научное обоснование содержания Арктической доктрины России, как главного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике.
- В своих работах Митько подчеркивал, что Россия обязана уделять Арктике особое внимание, чтобы не отстать от западных стран. Одновременно он критиковал отношение добывающих компаний из разных стран (от России этими проектами занимается «Роснефть») к окружающей среде в Арктике.
- По словам жены ученого, политикой Митько практически не интересовался, никаких конфликтов с властью у него никогда не было.
- С 2016-го Митько также преподает в Даляньском морском университете в Китае — в качестве приглашенного профессора. Дважды в год он ездил в Китай с лекциями по гидрофизике.
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