Связать концы с концами. Евгений Фирсов – о справедливости рейтингов

Ещё один бизнесмен из так называемого списка Титова, принявший решение вернуться в Россию под гарантии не быть помещенным в СИЗО (читай, поверивший обещаниям silovik’ов), был арестован вскоре после прибытия. Это далеко не первый случай, когда понадеявшиеся на поддержку российского бизнес-омбудсмена оказывались в крайне затруднительных обстоятельствах. Достаточно вспомнить белгородского энергетика Филатова, получившего близкий к максимальному срок наказания – 9 лет лишения свободы, притом что аппарат бизнес-омбудсмена, несомненно обладающий сильной юридической экспертизой, заявлял о необоснованности уголовного преследования.



Как же всё это возможно в современной России – одной из самых удобных для бизнеса стран мира? Ежегодно Всемирный банк публикует рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса в различных странах Doing Business. Многих бизнесменов и людей, близких к этой сфере жизни, удивляют высокие и растущие позиции России в оценках Всемирного банка. Судя по этим рейтингам, вести бизнес в России, оказывается, проще, чем во Франции, Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге, Израиле и на Кипре, что у человека, знакомого с российскими бизнес-реалиями, скорее всего, вызовет смех.

Чтобы в общих чертах обрисовать реальные условия ведения бизнеса в России, достаточно привести некоторые сведения из недавних исследований. Вот некоторые выводы исследования центра "Платформа":

Бизнесмены "в самой системе органов власти видят отдельные неуправляемые и работающие в своей логике теневые элементы, со стороны которых исходят риски".

"Источником тревожности является событийный ряд, связанный с уголовными делами против бизнесменов. Они говорят о непредсказуемости работы правоохранительной системы, наличии в ней собственного интереса, идущего вразрез с декларируемыми целями и принципами, незащищенности (из столкновений с правоохранительными органами сложно выйти без потерь)".

"В ассоциативном поле доминируют трудности и преодоление, риск и непредсказуемость. <…> На первом плане среди прочих рисков и вызовов предпринимателями обозначаются институциональная коррупция, произвол и незащищенность. Состояние судебной системы в контексте соприкосновения с институтом предпринимательства оценивается самими предпринимателями в 3,67 балла из 10 и является самой низкой оценкой на фоне других факторов". Защита от коррупции оценена бизнес-средой в 4,8 балла по 10-балльной шкале, защита собственности – в 4,7 балла.

Данные закрытого опроса Федеральной службы охраны, что само по себе является девиацией (измерять настроения в бизнес-среде поручено спецслужбе, отвечающей за охрану высших государственных чиновников и особо важных объектов), рисуют следующую картину:

69,2% опрошенных экспертов не считают ведение бизнеса в России безопасным.

Опрошенные бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее, 84,4% считают это небезопасным.

Инвестбанкир Райр Симонян высказался о современной России следующим образом: "Страновой риск стал не просто высоким, а запретительным". При этом Россия поднялась ещё на несколько позиций рейтинга Doing Business, с 31-й строчки в 2019 году на 28-ю строчку в 2020-м.

Поиски ответа на вопрос, каким образом такое возможно – достаточно высокие рейтинговые позиции и при этом столь удручающие бизнес-реалии, – приводят к разговору о методологических аспектах составления рейтинга. Существует ряд проблем, связанных с методологией составления рейтинга (например, узость базы показателей и другие), о которых периодически говорят эксперты. Одной из проблем является то обстоятельство, что составители рейтингов, как правило, опираются на формально принятые в той или иной стране законы, регуляции, правила, оставляя за рамками оценки того, как всё это работает на деле. То есть составители рейтингов, упрощенно говоря, читают законы, но мало интересуются тем, как эти законы работают.

Высокие позиций России в рейтинге Doing Business не соответствуют реальному удручающему положению дел в сфере предпринимательства

Однако если обратиться к другому рейтингу Всемирного банка, рейтингу верховенства права, то, вероятно, объяснение необоснованно высоким позициям России и некоторых других стран будет обнаружено. В рейтинге Worldwide Governance Indicators – Rule of Law Россия последовательно занимает низкие позиции (в 2017 году 163-е место из 209 стран, в 2018 году 166-е место из 209 стран). На оценки реального положения дел в России по этому рейтингу можно ориентироваться достаточно смело, поскольку в данном случае методология не формирует критических вопросов. Кроме того, эти оценки подтверждаются другим независимым рейтингом World Justice Project Rule of Law Index (индекс верховенства права), в котором Россия занимает 94-е место из 128 стран.

Если проделать небольшую работу и сопоставить позиции стран в двух рейтингах Всемирного Банка, Doing Business и Rule of Law, то получится третий производный рейтинг, таблица разрывов между позициями в рейтингах (расчет разрывов производился для позиций в последних опубликованных рейтингах по состоянию на 14 июня 2020 для 189 стран, одновременно поименованных в обоих рейтингах). В последнем опубликованном рейтинге Doing Business Россия занимает 28-ю строчку, а в последнем рейтинге Rule of Law 166-е место. Разрыв между двумя этими значениями составляет 138 позиций, большего значения разрыва нет ни у одной другой страны. Думаю, именно этим первенством и можно объяснить столь разительное несоответствие высоких позиций России в рейтинге Doing Business и реального удручающего положения дел в сфере предпринимательства, фактически необъективность этого рейтинга.

Второе место в производном рейтинге разрывов занимает Беларусь со значением разрыва 120 (49-е место в рейтинге Doing Business, 169-е в Rule of Law), ситуацию в бизнес-среде которой быстрее всего описать словами экспертов Carnegie Moscow Center: "Сейчас Белоруссия по-прежнему далека от того, чтобы стать страной с благоприятными условиями для ведения бизнеса – влияние силовых органов на экономику тут почти не ограничено". Далее следуют Азербайджан (разрыв 114 позиций), Узбекистан (113 позиций) и Казахстан (разрыв 110 позиций).

В отношении ряда стран, в первую очередь России, критическим образом обозначается вопрос невозможности исследования законодательной базы, регулирующей предпринимательство, без учета категории верховенства закона. Возможно, составителям рейтинга Doing Business целесообразно ввести специальные оговорки, предупреждающие пользователей о возможной необъективности соответствующей информации. А заинтересованным в считывании информации из рейтинга Doing Business следует, вероятно, воспринимать выставленные в рейтинге оценки с поправкой на ситуацию с верховенством права.

Евгений Фирсов – блогер

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции