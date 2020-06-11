Вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова" арестовали

Суд в Москве арестовал на два месяца вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова". Бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РБК.
Бизнесмен вернулся в Россию 10 июня. По версии следствия, Зотов похитил 395 миллионов рублей. Суд арестовал бизнесмена, несмотря на то, что обвинение было против такой меры.
В октябре прошлого года, суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из "списка Титова", вернувшимся в Россию. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
- "Список Титова" появился в 2018 году – после того как уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов встретился в Лондоне с несколькими российскими бизнесменами, которые скрывались от следственных органов. Омбудсмен заявил, что они хотят вернуться в Россию при условии неприменения к ним меры пресечения в виде ареста. После встречи, на которой присутствовало несколько десятков человек, был составлен список из шестнадцати таких предпринимателей. Сейчас в нём, по словам Титова, уже более пятидесяти бизнесменов. Их фамилии не раскрываются.
- В декабре 2019 года Борис Титов заявил, что бизнесмены из списка будут возвращаться в Россию несмотря на то, что им никто не гарантирует прекращения уголовного преследования, и что многие из них готовы участвовать в следственных действиях, не находясь в СИЗО.
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