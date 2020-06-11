Вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова" арестовали

Суд в Москве арестовал на два месяца вернувшегося в Россию бизнесмена из "списка Титова". Бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

Бизнесмен вернулся в Россию 10 июня. По версии следствия, Зотов похитил 395 миллионов рублей. Суд арестовал бизнесмена, несмотря на то, что обвинение было против такой меры.

В октябре прошлого года, суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии бизнесмена Андрея Каковкина, который был первым предпринимателем из "списка Титова", вернувшимся в Россию. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.