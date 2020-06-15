Россия выдворяет двух чешских дипломатов – после скандала в Праге

Россия объявила персонами non grata двух чешских дипломатов, до 17 июня им предписано покинуть страну. Об этом сообщил МИД России. Туда в понедельник был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька.

После встречи в МИД посол подтвердил, что ему было объявлено о высылке дипломатов. Их имена и должности пока не называются.

В ведомстве подчеркнули, что речь идёт об ответной мере после выдворения из Чехии двух российских дипломатов – сотрудников пражского отделения Россотрудничества. В МИД России подчеркнули, что "мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти". Также в сообщении указано, что власти Чехии "возвели в ранг официальной политики" линию на обострение с Россией.

При этом официальная Прага объяснила высылку российских дипломатов тем, что один из них сознательно ввёл в заблуждение чешские спецслужбы, написав ложный донос на другого.

Речь идёт о деле о якобы существовавшей угрозе отравления пражских муниципальных политиков. Чешская контрразведка ​утверждает, что речь идёт о "простой и грустной истории о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства". Один из них, как утверждается, направил в контрразведку анонимное письмо, в попытке нанести серьёзный вред своему коллеге.​ В нём утверждалось, что тот привёз в Прагу яд рицин, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и мэров городских районов Прага 6 Ондржея Коларжа и Ржепорые Павла Новотного. Чешская контрразведка установила, что обвинение было ложным.

Высланы из Чехии были исполняющий обязанности главы пражского отделения Россотрудничества Андрей Кончаков и его подчинённый, бывший временно исполняющий обязанности директора Российского центра науки и культуры Игорь Рыбаков. Они не комментировали утверждения чешских властей.

Отношения между Чехией и Россией в последнее время обострились. Российские власти выражали возмущение в связи с демонтажом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а также установкой памятного знака в честь бойцов коллаборантской РОА, которые в конце Второй мировой войны обратили оружие против немцев и оказали помощь Пражскому восстанию.

Посол Чехии в Москве в понедельник сказал, что, помимо высылки дипломатов, обсуждал в российском МИДе вопрос о начале российско-чешских консультаций. Одним из вопросов станет судьба пражского памятника Коневу.