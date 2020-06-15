Шмаров станет главредом "Ведомостей". 5 заместителей уходят

Пятеро заместителей главного редактора газеты "Ведомости" объявили об увольнении в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. Как сообщают сами "Ведомости", из газеты уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.
Об увольнении объявлено после того, как совет директоров компании "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - утвердил кандидатуру Андрея Шмарова на пост главного редактора газеты.
Большинство журналистов "Ведомостей" выступали резко против кандидатуры Шмарова, который с марта, когда начались переговоры о продаже газеты, исполнял обязанности главного редактора.
За Андрея Шмарова проголосовали трое из шести членов совета директоров, двое поддержали Анфису Воронину, которую предлагала назначить редакция. Председатель совета директоров Иван Ерёмин - фактический владелец "Ведомостей" - воспользовался правом решающего голоса и тоже поддержал Шмарова.
У Андрея Шмарова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и гендиректора "Сноба", несколько раз возникали конфликты с редакцией, которая обвиняла его в попытках цензуры - в том числе, как утверждалось, в пользу "Роснефти". Ерёмин, завершив недавно сделку по покупке "Ведомостей", внёс кандидатуру Шмарова на утверждение в совет директоров.
За последние месяцы из "Ведомостей" ушли около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов - напоминают сами "Ведомости".
- Иван Ерёмин – медиаменеджер, причастный к созданию ряда интернет-СМИ на Урале. В частности, в начале 2000-х он вместе с Аксаной Пановой создал портал "УралПолит.ру". Ерёмин управляет информационным агентством "ФедералПресс", на базе которого в 2007 г. основал одноимённый медиахолдинг. Со ссылкой на знакомого Ерёмина "Ведомости" пишут, что он "уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками".
- О закрытии сделки по приобретению компании-владельца "Ведомостей" было объявлено 29 мая, причём Ерёмин стал единственным владельцам вопреки первоначальным сообщениям о том, что он приобретает газету вместе с Константином Зятьковым.
- Редакция "Ведомостей" в конце мая опубликовала заявление в связи со сменой собственника газеты. "Появление в составе акционеров «Ведомостей» человека, руководящего агентством «Федералпресс», которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается «подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика», не может нас не тревожить. Нельзя исключить, что новый владелец попытается применить привычную ему бизнес-модель на новом месте, используя вывеску «Ведомостей» для обслуживания чьих-то политических и бизнес-интересов" - было сказано в заявлении.
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