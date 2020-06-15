Шмаров станет главредом "Ведомостей". 5 заместителей уходят

Пятеро заместителей главного редактора газеты "Ведомости" объявили об увольнении в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова. Как сообщают сами "Ведомости", из газеты уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

Об увольнении объявлено после того, как совет директоров компании "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - утвердил кандидатуру Андрея Шмарова на пост главного редактора газеты.

Большинство журналистов "Ведомостей" выступали резко против кандидатуры Шмарова, который с марта, когда начались переговоры о продаже газеты, исполнял обязанности главного редактора.

За Андрея Шмарова проголосовали трое из шести членов совета директоров, двое поддержали Анфису Воронину, которую предлагала назначить редакция. Председатель совета директоров Иван Ерёмин - фактический владелец "Ведомостей" - воспользовался правом решающего голоса и тоже поддержал Шмарова.

У Андрея Шмарова, бывшего журналиста "Коммерсанта" и гендиректора "Сноба", несколько раз возникали конфликты с редакцией, которая обвиняла его в попытках цензуры - в том числе, как утверждалось, в пользу "Роснефти". Ерёмин, завершив недавно сделку по покупке "Ведомостей", внёс кандидатуру Шмарова на утверждение в совет директоров.

За последние месяцы из "Ведомостей" ушли около 10 сотрудников, в том числе руководители трех отделов - напоминают сами "Ведомости".