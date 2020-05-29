Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сделка по продаже газеты "Ведомости" закрыта

Сделка по продаже газеты "Ведомости" закрыта. Теперь владельцем 100 процентов акций издателя газеты станет АО "Саппорт", которую контролируют издатель газеты "Версия" Константин Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Ерёмин. Об этом сообщили журналисты издания.

Фамилия Зятькова как потенциального нового владельца "Ведомостей" называлась и ранее – он вёл переговоры о покупке газеты вместе с управляющим директором Arbat Capital Алексеем Голубовичем. Голубович, однако, вышел из сделки, и Зятьков, как сообщается, нашёл нового партнёра для её завершения.

Сейчас владельцем газеты формально является семья Владимира Воронова, бизнес-партнёра бывшего владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева. В недавнем расследовании четырёх изданий (включая "Ведомости") содержалось предположение, что издание косвенно может контролировать "Роснефть". Кудрявцев это отрицает.

Ерёмин – медиаменеджер, причастный к созданию ряда интернет-СМИ на Урале. В частности, в начале 2000-х он вместе с Аксаной Пановой создал портал "УралПолит.ру". Еремин управляет информационным агентством "ФедералПресс", на базе которого в 2007 г. основал одноимённый медиахолдинг. Со ссылкой на знакомого Ерёмина "Ведомости" пишут, что он "уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками".

О предстоящей продаже "Ведомостей" было объявлено в марте. Исполняющим обязанности главного редактора стал медиаменеджер Андрей Шмаров. Под его руководством издание оказалось вовлечено в несколько скандалов, редакция обвиняет его в попытке цензуры.

Сейчас бумажный номер "Ведомостей" в среднем читают 192 300 человек (данные Mediascope за май – октябрь 2019 г.), месячная аудитория сайта издания – 13 млн уникальных пользователей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG