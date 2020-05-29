Сделка по продаже газеты "Ведомости" закрыта. Теперь владельцем 100 процентов акций издателя газеты станет АО "Саппорт", которую контролируют издатель газеты "Версия" Константин Зятьков и основатель "ФедералПресс" Иван Ерёмин. Об этом сообщили журналисты издания.

Фамилия Зятькова как потенциального нового владельца "Ведомостей" называлась и ранее – он вёл переговоры о покупке газеты вместе с управляющим директором Arbat Capital Алексеем Голубовичем. Голубович, однако, вышел из сделки, и Зятьков, как сообщается, нашёл нового партнёра для её завершения.

Сейчас владельцем газеты формально является семья Владимира Воронова, бизнес-партнёра бывшего владельца "Ведомостей" Демьяна Кудрявцева. В недавнем расследовании четырёх изданий (включая "Ведомости") содержалось предположение, что издание косвенно может контролировать "Роснефть". Кудрявцев это отрицает.

Ерёмин – медиаменеджер, причастный к созданию ряда интернет-СМИ на Урале. В частности, в начале 2000-х он вместе с Аксаной Пановой создал портал "УралПолит.ру". Еремин управляет информационным агентством "ФедералПресс", на базе которого в 2007 г. основал одноимённый медиахолдинг. Со ссылкой на знакомого Ерёмина "Ведомости" пишут, что он "уделяет много внимания сотрудничеству с чиновниками".

О предстоящей продаже "Ведомостей" было объявлено в марте. Исполняющим обязанности главного редактора стал медиаменеджер Андрей Шмаров. Под его руководством издание оказалось вовлечено в несколько скандалов, редакция обвиняет его в попытке цензуры.

Сейчас бумажный номер "Ведомостей" в среднем читают 192 300 человек (данные Mediascope за май – октябрь 2019 г.), месячная аудитория сайта издания – 13 млн уникальных пользователей.