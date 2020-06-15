HRW: Российские медики сталкиваются с угрозами из-за жалоб на условия работы

Российские медики, работающие с коронавирусом и сообщающие о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ), сталкиваются с угрозами, увольнениями и санкциями со стороны начальства. Врачи, медсестры и работники скорой помощи также подвергаются преследованию со стороны сотрудников полиции за распространение информации об условиях на работе. Это следует из доклада, опубликованного правозащитной организацией Human Rights Watch.

По данным правозащитников, несмотря на обещание властей исправить ситуацию с нехваткой средств индивидуальной защиты, которая существовала в марте и апреле, медицинские работники до сих пор подвергаются риску заражения. "Вместо того чтобы прислушаться к законной озабоченности медиков и пытаться решать проблемы, администрация и власти в ряде случаев привлекали их к дисциплинарной или правовой ответственности", – заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Правозащитники приводят слова работницы скорой помощи из Дагестана, где сложилась неблагоприятная обстановка с коронавирусом. После того как она опубликовала видео о проблемах с СИЗ, к ней обратился главный врач больницы с просьбой удалить ролик. На него якобы оказывалось давление из Министерства здравоохранения. Главврач попросил ее записать новое видео, где она заявит, что солгала и средств защиты достаточно. К моменту, когда больницу, в которой работала врач скорой помощи, доставили необходимые СИЗ, она уже заболела коронавирусом.



По данным HRW, нехватка средств защиты существовала и в конце мая, при этом врачи, работающие на скорой и в больницах, выделенных под больных коронавирусом, заявили об улучшении ситуации. Правозащитники сообщают, со ссылкой на свои источники, что некоторых медработников просят "экономить" средства индивидуальной защиты, а в отдельных учреждениях маски и костюмы распределяются по иерархическому принципу. Из-за этого младший медперсонал оказывается без необходимых защитных средств. В некоторых случаях санитарки вынуждены донашивать использованные врачами СИЗ. В разговоре с HRW врач скорой помощи в Амурской области рассказала, что их станция обеспечена всем необходимым, но после того, как они выкидывают защиту в баки с отходами, её забирает младший медперсонал из местной инфекционной больницы.

HRW также приводит три случая, когда медработников увольняли или они были вынуждены уволится из-за критики в адрес медучреждения. Терапевта Наталью Трофимову, работавшую в больнице Приозерска в Ленинградской области, уволили якобы "за нарушение врачебной тайны". Причиной для этого стала фотография, размещенная врачом в соцсетях, на которой изображена медсестра без средств защиты при взятии анализа на коронавирус. Оказалось, что у пациента на этом фото можно различить лицо. После этого полиция завела на Трофимову дело о "распространении заведомо ложной информации" из-за петиции на сайте change.org с требованием обеспечить медработников средствами защиты. Студентка медучилища Алёна Зотина, которая поддержала Трофимову, заявила, что на неё оказывалось давление руководством больницы. Позже ей заявили, что после окончания учёбы она не сможет продолжить работу в больнице. Рентгенолог одной из московских больниц Ангелина Кановски была вынуждена уволиться после того, как отказалась работать без средств защиты с больными, у которых подозрение на коронавирус.

Правозащитники призывают российские власти обеспечить медработникам доступность защитного снаряжения и социальную защиту для семей тех, кто умер или заболел в связи с исполнением профессиональных обязанностей. "Применение санкций и угрозы в отношении медработников, которые обнародуют ситуации дефицита СИЗ и другие нарушения их прав, – это прямое нарушение свободы выражения мнений". Такая практика, тем более в отношении разоблачителей нарушений, должна быть запрещена законом.