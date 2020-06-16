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Лицом к событию

«Для них президент страшнее Бога» Эфир в 19:05

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на освящении храма в парке "Патриот" 14 июля 2020

Андрей Кураев, Никита Петров, Лукаш Адамский о том, зачем появился храм в Кубинке

Почему Дмитрий Медведев не дал денег на храм имени Сергея Шойгу и Владимира Путина? И почему Патриарх поддержал строительство этого бессмысленного заведения? Вся картина церковно-партийной стройки в изложении протодиакона Андрея Кураева. А также: был ли у Польши по окончании войны шанс избежать коммунистического режима? Коварство Сталина и июньский процесс 45-го года над 16-тью польскими военнослужащими. В разговоре участвуют историки Никита Петров и Лукаш Адамский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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