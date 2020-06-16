«Для них президент страшнее Бога» Эфир в 19:05

Почему Дмитрий Медведев не дал денег на храм имени Сергея Шойгу и Владимира Путина? И почему Патриарх поддержал строительство этого бессмысленного заведения? Вся картина церковно-партийной стройки в изложении протодиакона Андрея Кураева. А также: был ли у Польши по окончании войны шанс избежать коммунистического режима? Коварство Сталина и июньский процесс 45-го года над 16-тью польскими военнослужащими. В разговоре участвуют историки Никита Петров и Лукаш Адамский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева