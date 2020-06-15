В Тбилиси в результате операции спецслужб задержан гражданин России, который, по некоторым данным, планировал убийство журналиста Георгия Габуния, оскорбившего год назад в эфире телеканала "Рустави-2" Владимира Путина. Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на гендиректор канала "Мтавари архи", на котором сейчас работает Габуния.

По данным издания, задержанный – 38-летний уроженец Ингушетии Васамбек Боков. Информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. В Службе госбезопасности Грузии задержание россиянина пока не комментировали.

В июне 2019 года ведущий "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он неоднократно получал угрозы в свой адрес. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "Габуния нужно спрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил".