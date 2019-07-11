Грузинский журналист Георгий Габуния, оказавшийся в центре международного скандала после того, как разразился нецензурной бранью в адрес Владимира Путина, не даёт интервью и не показывается на публике. Он не только не извинился, но никак пока не прокомментировал свой поступок. Тем временем в грузинских социальных сетях высказываются опасения в связи с его безопасностью. Сам Габуния пока не обращался к грузинским властям с просьбой выделить ему охрану.

Генеральный директор телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия заявил в эфире авторской программы "Акценты недели", что по-прежнему считает "недопустимым идиотизмом по форме" скабрезные, нецензурные высказывания ведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Но Гварамия тут же добавил, что согласен с коллегой по сути. То есть в оценке роли, которую Владимир Путин, по его мнению, сыграл в отделении Абхазии и Осетии от Грузии.

Ника Гварамия резко высказался о бизнесменах, продающих вино и минеральную воду в России. Он употребил крепкое словечко в отношении этих товаров и посоветовал бизнесу переориентироваться на другие рынки. Например, на Украину.

В интервью Радио Свобода Ника Гварамия сказал, что Георгий Габуния сурово наказан: в течение двух месяцев он не будет вести популярную воскресную программу Post Scriptum, в эфире которой произнес тираду в отношении президента России, а также ток-шоу "Выбор", которое выходило в эфир два раза в неделю.

На вопрос, где сейчас находится Георгий Габуния и можно ли с ним связаться, чтобы взять интервью, генеральный директор "Рустави-2" ответил, что Габуния не комментирует произошедшее и не даёт интервью. В то же время Ника Гварамия согласился рассказать о своем коллеге и его журналистском опыте. По его словам, Георгий Габуния не учился на факультете журналистики, он архитектор по образованию, окончил тбилисский госуниверситет а затем университеты в Германии и Италии. Свободно владеет немецким и итальянским языками.

Георгий Габуния из семьи телевизионщиков. Его мать Джульетта Вашакмадзе в 1970–80-х годах была самой популярной телеведущей советской Грузии. На "Рустави-2" Георгий Габуния работает уже 12 лет. После скандала с нецензурной бранью в адрес президента России он действительно не показывается на публике, не дает интервью и, судя по всему, не намерен извиняться.

Но это не значит, что Габуния прячется. По данным Радио Свобода, он активно встречается и переписывается с друзьями, говорит о планах на будущее и, конечно, намерен вернуться в эфир, как только истечёт срок его "наказания".

Санкции в отношении Габунии введены органом саморегулирования телекомпании, а не внешними институтами, вроде Комиссии по коммуникациям или Хартией журналистской этики. Оба института осудили поведение журналиста Габуния, но признали, что вопрос относится к компетенции именно органа саморегулирования телекомпании.

В Грузии действует закон о свободе средств массовой информации, который считается одним из самых либеральных в Европе. Закон исключает любые попытки властей повлиять на редакционную политику СМИ или наказать журналиста за какое-либо высказывание. Статья Уголовного кодекса о клевете отменена. Что касается оскорбления и защиты чести и достоинства, то теоретически адвокат Владимира Путина мог бы обратиться в суд и потребовать компенсации морального ущерба, но в последние годы не было прецедентов, чтобы грузинские суды удовлетворяли подобные иски сколь-либо значительными суммами.

Георгий Габуния в Грузии считается талантливым журналистом с твёрдыми либеральными ценностями и убеждениями. Он никогда не боялся идти против мейнстрима в консервативном грузинском обществе. Например, открыто выступал в защиту прав сексуальных меньшинств.

Габуния нередко прибегал к эпатажу и не боялся навлечь на себя гнев самого могущественного в Грузии института – грузинской православной церкви и её главы Католикоса-Патриарха Илии II, который пользуется непререкаемым авторитетом в стране.

Например, в одной из своих авторских программ Габуния, рассуждая о страсти миллиардера Бидзины Иванишвили к пересадке больших деревьев в ботанический сад, неоднозначно пошутил: мол, если бы Иисус Христос жил в окрестностях дворца Иванишвили на черноморском побережье, то его "невозможно было бы распять, потому что там не осталось деревьев, из которых делались кресты".

Разразился грандиозный скандал, но Георгий Габуния и не думал извиняться. Наоборот, он открыто рассказал о своих отношениях с церковью и о том, почему в юношестве выбрал свободу вместо церковной карьеры.

Сейчас в социальных сетях много рассуждают о том, не попытаются ли спецслужбы отомстить Габунии и не угрожает ли ему физическая опасность. В МВД Грузии Радио Свобода сказали, что гражданин Георгий Габуния не обращался с просьбой выделить ему охрану. Но по сведениям Радио Свобода, он всё-таки предпочитает передвигаться по Тбилиси на машине вместе с друзьями, а не в одиночку.