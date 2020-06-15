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Свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении на неё

Руководитель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников перед заседанием суда

Свидетельница по делу "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова заявила в суде о давлении на неё со стороны следствия, сообщает "Коммерсант".

По словам Элеоноры Филимоновой, работавшей помощницей главного бухгалтера "Седьмой студии", на допросе в Следственном комитете следователь по фамилии Васильев угрожал отправить её в тюрьму, если она не даст показания против Серебренникова и его коллег. Другой следователь по фамилии Лавров назвал её "преступницей".

  • Руководители театральной "Седьмой студии", среди которых – режиссёр Кирилл Серебренников, обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на экспериментальный проект "Платформа".
  • Уголовное дело расследуется почти три года, в сентябре 2019-го Мещанский суд Москвы вернул его в прокуратуру из-за противоречий, вскрывшихся после проведения финансово-экономической экспертизы.
  • Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, дело которой рассматривают отдельно, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.

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