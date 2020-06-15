Свидетельница по делу "Седьмой студии" заявила о давлении на неё

Свидетельница по делу "Седьмой студии" режиссёра Кирилла Серебренникова заявила в суде о давлении на неё со стороны следствия, сообщает "Коммерсант".

По словам Элеоноры Филимоновой, работавшей помощницей главного бухгалтера "Седьмой студии", на допросе в Следственном комитете следователь по фамилии Васильев угрожал отправить её в тюрьму, если она не даст показания против Серебренникова и его коллег. Другой следователь по фамилии Лавров назвал её "преступницей".