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Лицом к событию. Последнее послание перед вечностью

Лицом к событию. Последнее послание перед вечностью
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Лицом к событию. Последнее послание перед вечностью

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Фоном для последней агитации за поправки Путин выбрал Советского солдата. Потому что это его последний и решительный бой? О последнем дне президента РФ перед вечным правлением - писатель Виктор Шендерович, публицист Андрей Пионтковский, журналисты Михаил Фишман и Мария Орлова.

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