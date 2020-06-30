Время Свободы: Заработок в обмен на здоровье

Разведслужбы США проверяют достоверность информации о том, что Россия предлагала деньги талибам за убийство американских солдат*** Почему в Красноярском крае мало озабочены экологическими последствиями от деятельности предприятий «Норникеля»? ***Во втором туре президентских выборов в Польше действующему президенту Анджею Дуде будет противостоять мэр Варшавы Рафал Тшасковский